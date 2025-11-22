Fenerbahçe'ye evinde 4-0 mağlup olduktan sonra Alanyaspor'la 0-0 ve Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, Kayserispor engelini rahat geçti. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, deplasmanda 3-0'lık farklı galibiyetle moral buldu.

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kırmızı-siyahlılar, 3-0 ile sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

Gaziantep temsilcisine galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada penaltından Alexandru Maxim, 45'inci dakikada Mohamed Bayo ve 64'üncü dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı

Bu sonuçla konuk ekip, 3 maç sonra galibiyet elde etti ve 22 puana yükseldi. Bu sezon tek galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı alan Kayserispor, 6'ncı mağlubiyet sonucu 9 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR : 0 - GAZİANTEP FK: 3

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Opoku (Mane dk. 58), Carole, Bennasser (Mehmet Eray Özbek dk. 67), Furkan Soyalp (Nurettin Korkmaz dk. 77), Mendes (Tuci dk. 58), Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Luis Perez (Sorescu dk. 76), Ogün Özçiçek, Maxim (Ndiaye dk. 69), Drissa Camara, Kozlowski (dk. 81 Emmanuel Boateng), Rodrigues (Rob Nizet dk. 81), Mohamed Bayo (Yusuf Kabadayı dk. 76)

Goller: Maxim (dk. 38 pen), Mohamed Bayo (dk. 45 ve 64) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Opoku (Kayserispor), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası