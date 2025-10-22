Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ı geride bırakarak tarihe geçti: Nijeryalıdan 3 dakikada rekor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan mücadelenin ilk dakikalarında ağları havalandırdı ve sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray'da henüz 3. dakikada ağları havalandıran Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ı geride bırakarak sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
BURAK YILMAZ'I GEÇTİ
Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Bodo/Glimt ağlarını henüz 3. dakikada sarsarak Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol sevinci yaşayan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın 2012 yılındaki 6 gollük rekoruna geride bıraktı ve kulüp tarihine geçti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray formasıyla 8 maça çıkabilen 26 yaşındaki yıldız golcü, 4 gol attı ve 388 dakika süre aldı.
