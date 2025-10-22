Bodo/Glimt hocasının zor anları: O görüntü olay oldu
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maç haftasında Galatasaray ile karşılaşan Norveç ekibi Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfer karşısında çaresiz kaldı.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Bodo/Glimt maçında dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.
KULAK TIKACI TAKTI
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, sarı kırmızılı taraftarların çıkardığı gürültüden rahatsız olarak kulak tıkacı taktı.
Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı anlar, ekrana yansırken sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
