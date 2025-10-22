Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bodo/Glimt hocasının zor anları: O görüntü olay oldu

Bodo/Glimt hocasının zor anları: O görüntü olay oldu

Bodo/Glimt hocasının zor anları: O görüntü olay oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maç haftasında Galatasaray ile karşılaşan Norveç ekibi Bodo/Glimt'te Teknik Direktör Kjetil Knutsen, sarı kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosfer karşısında çaresiz kaldı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Bodo/Glimt maçında dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.

KULAK TIKACI TAKTI

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, sarı kırmızılı taraftarların çıkardığı gürültüden rahatsız olarak kulak tıkacı taktı. 

Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı anlar, ekrana yansırken sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Bodo/Glimt hocasının çaresizliği: O görüntü olay oldu - 1. Resim

