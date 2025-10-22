Avrupa'nın Rusya'ya 19'uncu yaptırım paketi onaylandı!

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladı.

ABD'DEN DE YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump’ın Moskova ile Ukrayna savaşı üzerine yürütülen görüşmeleri askıya almasının ertesi günü, Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını açıkladı.

Trump, Kremlin lideri Vladimir Putin’i barışa ikna etme umuduyla aylardır yeni yaptırımları ertelediğini söylemişti. Ancak Bessent, “Bugün piyasa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında kayda değer bir artışı açıklayacağız” dedi. Detay vermeyen Bessent’in açıklamasıyla ilgili Beyaz Saray yorum yapmadı.

Aynı gün, Avrupa Birliği de Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Paket; 2027 yılına kadar Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının yasaklanması, Moskova’nın kullandığı petrol tankerlerinin kara listeye alınması ve Rus diplomatlara seyahat kısıtlamaları getirilmesini içeriyor.

TRUMP'IN YAPTIRIM TEHDİTLERİ

Göreve Ocak ayında yeniden dönen Trump, Rusya’nın üç buçuk yıldır süren savaşı sona erdirmeye çalışırken, defalarca yaptırım tehdidinde bulunup uygulamayı erteledi.

Geçtiğimiz hafta Putin’le görüştükten sonra Budapeşte’de iki hafta içinde bir zirve düzenlenmesi konusunda umutlu konuşan Trump, aynı anda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye toprak tavizi vermesi için baskı yapmış ve uzun menzilli Tomahawk füzesi talebini reddetmişti.

Ancak Trump, Salı günü yaptığı açıklamada bu görüşmeyi “boşa çıkacak bir toplantı” olarak niteleyip iptal etti, böylece yakın zamanda Putin’le yapılması planlanan zirvenin de gerçekleşmeyeceği netleşti.