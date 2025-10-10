Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa Birliği harekete geçti! 6 yapay zeka fabrikası daha kurulacak

Avrupa Birliği harekete geçti! 6 yapay zeka fabrikası daha kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa Birliği harekete geçti! 6 yapay zeka fabrikası daha kurulacak
Avrupa Birliği, Yapay Zeka, Çekya, Litvanya, Hollanda, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'nın yeni kurulacak yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC, konuşlandırılması planlanan yeni yapay zeka fabrikaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Euro HPC'nin gelecek yıl Avrupa genelinde konuşlandırılacak ilave yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapmak üzere Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'yı seçtiği belirtildi.

Avrupa Birliği harekete geçti! 6 yapay zeka fabrikası daha kurulacak - 1. Resim

YENİ SİSTEMLER DE KURULACAK

Avrupa'da daha önce 13 yapay zeka fabrikası tesisinin yerinin belirlendiği anımsatılan açıklamada, bunların Avrupa genelinde inovasyona katkı sağlayacak, birbirine bağlı bir yapay zeka merkezleri ağı oluşturacağı kaydedildi. Açıklamada, son belirlenen 6 ülkenin Avrupa'da yapay zeka altyapısını daha da genişletmek için yapay zeka fabrikaları ile yapay zeka için optimize edilmiş yeni sistemler de kuracakları ifade edildi.

Yapay zeka fabrikalarının ulusal çapta tek noktadan hizmet sunacaklarına işaret edilen açıklamada, bunların Avrupalı ​​yapay zeka girişimlerine, KOBİ'lere ve araştırmacılara kapsamlı destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, 6 yeni yapay zeka fabrikasının AB ve üye ülkelerden sağlanacak 500 milyon euronun üzerinde yatırımla destekleneceği, bunun Avrupa'nın yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artıracağı ve yapay zekanın kilit sektörlerde kullanımını hızlandıracağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Birleşik Arap Emirlikleri BAE, Bayim Olur musun? franchising fuarında yerini alıyorEski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
7,4 ile sallanan Filipinler'de bir deprem daha! Tsunami uyarısı verildi - Dünya7,4 ile sallanan Filipinler'de bir deprem daha!Gazze'de ateşkes sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama: Yeniden saldırı tehdidinde bulundu - DünyaAteşkes sonrası Netanyahu'dan ilk açıklamaPeru Devlet Başkanı görevden alındı! Gerekçesi yüz kızartıcı - DünyaPeru Devlet Başkanı görevden alındı! Gerekçesi yüz kızartıcıŞanlıurfa'da 29 öğrenci zehirlendi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi - DünyaŞanlıurfa'da 29 öğrenci zehirlendi!İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk aktivist İstanbul'da - Dünyaİsrail'in alıkoyduğu 18 Türk aktivist İstanbul'daGazze'de ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı! 6 maddelik listeyi İbrahim Kalın da imzaladı - DünyaAteşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...