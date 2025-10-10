Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Peru Devlet Başkanı görevden alındı! Gerekçesi yüz kızartıcı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Peru'da Devlet Başkanı Dima Boluarte, ahlaki yetersizlik gerekçe gösterilerek Kongre tarafından görevden alındı. Hemen ardından Kongre Başkanı Jose Jeri, yeni Cumhurbaşkanı olarak atandı.

Peru siyasetinde hareketli bir gün yaşandı. Peru Kongresi, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı.

KONGRE BAŞKANI, DEVLET BAŞKANI OLDU

Gece saatlerinde yapılan oylamadan saatler sonra ise Kongre Başkanı Jose Jer ise yeni Devlet Başkanı olarak yemin etti.

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Devlet Başkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı görevden alındı! Gerekçesi yüz kızartıcı - 1. Resim

Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

