18 Türk aktivist daha Türkiye yolunda

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı.

İsrail'in uluslararası sularda yasa dışı alıkoyduğu Özgürlük Filosu katılımcılarından 3 Türk milletvekili dün akşam Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye dönmüştü.

94 AKTİVİST DAHA GELİYOR

Bugün de İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonundan yasa dışı biçimde alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden toplam 94 aktivist, söz konusu THY uçağıyla buradan ayrıldı.

Aktivistleri taşıyan uçağın saatler içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

FİLODA 8 TEKNE BULUNUYORDU

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, “sınır dışı” işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

