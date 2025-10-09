Türk İHA'sından 'Gazze' mesajı! Gölge63 İsrail açıklarına 'ay-yıldız' çizdi

İsrail ve Hamas, Gazze Barış Planı'nın ilk aşamasını onayladı ve Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda tarihi barış anlaşmasına varıldı. İsrail hükümeti, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Anlaşmanın kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek görev gücünde biz de yer alacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖREV GÜCÜNDE BİZ DE YER ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun süredir Gazze'de ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Ardından rehinelerin takası, İsrail'in saldırıları derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmesinin sağlanması büyük önem taşıyor. Bunlara uyulup uyulmadığını titizlikle takip edeceğiz.Anlaşmanın kurallarına uyulup uyulmadığını sahada denetleyecek görev gücünde biz de yer alacağız" dedi.

İSRAİL YAKINLARINA AY-YILDIZ ÇİZDİLER

Ateşkes kararı Türkiye'de memnuniyetle karşılanırken, Doğu Akdeniz'de İsrail yakınlarında bir süredir keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren Türk İHA'ları, havada çizdikleri ay yıldız ile adeta mesaj verdi.

GOLGE63 uçuş kodlu Bayraktar AKINCI TİHA, ateşkes kararının ardından Doğu Akdeniz'de, İsrail ve Mısır açıklarında Türk bayrağı çizdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan GOLGE63'ün çizdiği ay-yıldız 'İsrail'e mesaj' olarak nitelendirildi.