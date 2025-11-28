Bayrampaşa’da dönüş yasağını ihlal eden otobüsün otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01:00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak’ta meydana geldi. Seyir halinde olan otobüs dönüş yasağının olduğu yeri kullanınca karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ARABANIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada otomobilin yolcu koltuğundaki vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan vatandaş kurtarılmaya çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışmasının ardından sağ koltukta sıkışan vatandaş kurtarıldı.

Kaza sonrası otomobilde büyük hasar oluştu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan otobüs şoförü ve otomobildeki 2 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ koltukta sıkışan vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şerit olmak üzere kapatarak çalışma başlattı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SEVDA KILIÇ

