Çorum’da zincirleme kaza! 6 kişi hastanelik oldu
Yoğun sisin etkili olduğu Çorum’da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 araç çarpıştı, bir araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında etkili olan sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
- Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında sis nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
- Kazaya birden fazla araç karıştı, bir araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
- Meydana gelen zincirleme kazalarda toplam 6 kişi yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında etkisini gösteren sis zincirleme kazaya sebep oldu.
TARLAYA DEVRİLDİ
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 19 FK 243 plakalı araç ile 06 CFK 648 plakalı araç çarpıştı, 19 ADJ 118 plakalı araç ise yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
6 KİŞİ YARALANDI
19 TF 087 plakalı araç ise kaza nedeniyle yol kenarına park edilen 19 FN 203 plakalı araca çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazalarda T.Y, R.K, H.K, U.D, K.K. ve İ.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
