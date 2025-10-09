Gazze’deki ateşkeste Türkiye’nin rolü dünya basınında yankı buldu!

İsrail ile Hamas arasında varılan tarihi ateşkes anlaşması, dünya basınında geniş yankı buldu. ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin garantörlüğünde imzalanan anlaşma, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sona ermesi yönünde “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirildi.

Mısır’daki üç günlük yoğun müzakerelerde Türkiye’nin sürece dahil olması, Hamas’ı ikna eden en kritik unsur olarak öne çıktı.

“TÜRKİYE BELİRLEYİCİ OLDU”

Times of Israel' göre Katar ve Mısır haftalardır Hamas’ı, ABD’nin savaşa geri dönülmeyeceğine dair garantisini ciddiye alması için ikna etmeye çalışıyordu. Ancak sürece Türkiye’nin dahil olması, anlaşmanın sağlanmasında belirleyici rol oynadı.

“Türkiye’nin görüşmelere katılması, masadaki atmosferi tamamen değiştirdi. Katar ve Mısır, ABD’nin savaşa geri dönülmeyeceğine dair garantisinin ciddiye alınması yönünde Hamas’ı uzun süredir ikna etmeye çalışıyordu, ancak Türkiye’nin görüşmelere katılması Mısır'ın da katılmasını sağladı. ” ifadesi, birçok diplomatik kaynağın ortak değerlendirmesi olarak basına yansıdı.

İSRAİL BASINI: KABİNE BUGÜN ONAYLAYACAK İsrail medyası, anlaşmayı “tarihi gün” manşetleriyle duyurdu. Jerusalem Post, “Hamas ve İsrail Gazze anlaşmasında anlaştı, kabine bugün onaylayacak” başlığıyla çıktı. Times of Israel, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine yer verdi: “Bu, İsrail ve dünya için harika bir gün.” Haaretz gazetesi ise “Netanyahu Kabinesi, Gazze anlaşmasını onaylamak üzere toplanıyor” başlığını attı.

ABD BASINI: TRUMP PLANI ONAYLANDI

Amerikan medyası, ateşkes haberini Donald Trump’ın açıklamaları üzerinden duyurdu.

CNN, “Trump, İsrail ve Hamas’ın Gazze planını onayladığını açıkladı” ifadelerini kullandı.

New York Times, “İsrail ve Hamas rehine-tutuklu takasında anlaştı” başlığıyla gelişmeyi aktardı.

Fox News, “Trump’ın iki yıllık savaşı bitiren planı kabul edildi” diyerek haberi manşetine taşıdı.

BBC: BARIŞ UMUDU VAR AMA AYRINTILAR BELİRSİZ

İngiliz kamu yayıncısı BBC, planın “barış umudu getirdiğini ancak daha çok ayrıntıya ihtiyaç olduğunu” yazdı.

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, İsrail ordusu ateşkesten sonraki 24 saat içinde belirlenen hatlara çekilecek, ardından Hamas’ın 72 saat içinde rehineleri teslim etmesi bekleniyor.

AVRUPA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, anlaşmayı “yıkıcı savaşı sona erdirmek için tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk çabaları olmasaydı bu sonuç mümkün olmazdı. Barış yakın.” açıklamasını yaptı.

Meloni’nin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’dan büyük haberler geliyor: barış yakın.” ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Bu bir rahatlama anı. Ateşkes, uzun vadeli bir barışın ilk adımı olmalı.” dedi.

Fransa ve Almanya da anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ASYA'DAN DESTEK: JAPONYA VE AVUSTRALYA UMUTLU

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, “Bu anlaşma, iki devletli çözüm yolunda önemli bir adımdır” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, süreci “bir ışık huzmesi” olarak tanımladı: Sekiz on yıllık çatışma ve terörün ardından barış için gerçek bir nedenimiz var.

Arap dünyası: Türkiye’nin arabuluculuğu kilit rol oynadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas’ın ABD Başkanı Trump’ın planının ilk aşamasını uygulama konusunda anlaştığını doğruladı.

Hamas yetkilisi Muhammed Nazzal, “Türkiye, Katar ve Mısır’ın diplomatik ağırlığı olmasaydı bu aşamaya gelinemezdi” dedi. Hamas’ın resmi açıklamasında da, “Türkiye’nin arabuluculuğu, savaşı durdurma deklarasyonuna giden yolu açtı” ifadesine yer verildi.

BM: TARİHİ FIRSAT KAÇIRILMAMALI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek “Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan mutabakatın uygulanması, kalıcı barışın önünü açabilir” dedi.

Guterres, “Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin diplomatik çabaları takdire şayan” açıklamasında bulundu.

FİLİSTİN'DEN İLK AÇIKLAMA: BAĞIMSIZLIK YOLUNUN BAŞLANGICI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı planın kalıcı bir siyasi çözüme öncülük etmesini ve bağımsız bir Filistin devletine giden yolu açmasını umuyorum.” dedi.

TÜRKİYE, GARANTÖR ÜLKELER ARASINDA

ABD, Katar ve Mısır’la birlikte Türkiye, anlaşmanın garantör ülkeleri arasında yer aldı.

TRUMP: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ve Hamas’ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür ederim.”