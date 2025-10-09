Türkiye ve 3 ülke, Gazze ateşkes anlaşmasına imza atıyor! Saat belli oldu

Reuters’ın geçtiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının ilk aşamasına ilişkin anlaşma bugün GMT saatiyle 09.00’da (Türkiye saatiyle 12.00) imzalanacak.

Anlaşmanın ardından ateşkesin Gazze’de hemen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

The Jerusalem Post’un haberine göre, Katar, Mısır, ABD ve Türkiye, Gazze barış anlaşmasının garantörleri olarak belgeye imza atacak.

HAMAS 20 İSRAİLLİ ESİRİ SERBEST BIRAKACAK

Kaynaklara göre, Hamas, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında yaklaşık 2.000 Filistinli tutuklu karşılığında 20 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Takasın, anlaşmanın uygulanmasından sonraki 72 saat içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Serbest bırakılacak Filistinliler arasında, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 250 kişi ile İsrail tarafından alıkonulan 1.700 Filistinlinin bulunduğu ileri sürüldü.

GAZZE'DEN PATLAMA SESLERİ GELİYOR

İsrail ve Hamas’ın ateşkes planı üzerinde anlaştıklarının açıklanmasının ardından, Gazze Sivil Savunma Ajansı bölgede bir dizi yoğun hava saldırısı yaşandığını paylaştı.

Ajans yetkilileri, özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinde gece boyunca patlamalar duyulduğunu aktardı.

İSRAİL ORDUSU TEYAKKUZDA

İsrail ordusu, ateşkes sürecine rağmen bölgede konuşlu kalmaya ve muhtemel operasyonel gelişmelere karşı hazırlıklı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bu arada, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze anlaşmasını görüşeceği toplantı iki saat ertelendi.

TRUMP: HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİN TAMAMINI 13 EKİM'DE TESLİM EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin tamamını 13 Ekim Pazartesi günü teslim edeceğini bildirdi.

Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrailli esirlerin aileleriyle telefonda görüştü. Görüşmede esir yakınlarının, varılan anlaşma nedeniyle Trump’a teşekkür ettikleri aktarıldı.

Trump, görüşmede “Tüm İsrailli esirler pazartesi günü teslim edilecek” ifadesini kullandı.

Ancak Trump, teslim edilecekler arasında hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin de bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşmadı.

İsrail basını, Hamas’ın sağ esirleri tek seferde teslim edeceğini, ölü esirlerin cenazelerinin ise daha sonra verilebileceğini yazdı.

Gazze’de şu anda 48 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğuna inanıldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İsrail ve Hamas’ın Gazze ateşkes planının ilk aşamasında uzlaştığını duyurmuştu.