Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum: Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Gazze arasında ilan edilen ateşkese ilk yorum geldi. Erdoğan, "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın beklediği haber dün gece geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Taraflar bu anlaşma ilanını doğrularken, dünyadan ve ülkemizden de ateşkese dair ilk değerlendirmeler gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da karardan dolayı duyduğu memnuniyeti X hesabından dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.  
 
İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. 

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. 
 
Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

 

