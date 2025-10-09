Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas ateşkes açıklamasında Trump'a seslendi: Baskı yapın, izin vermeyin

Hamas ateşkes açıklamasında Trump'a seslendi: Baskı yapın, izin vermeyin

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İsrail ve Hamas'ın Barış Planı’nın ilk aşamasını onayladığını" duyurmasının yankıları sürerken, İsrail’in ardından Hamas da varılan mutabakatı doğruladı. Hamas'tan yapılan açıklamada; "İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" ifadeleri yer aldı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı.  

Hamas’ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, varılan anlaşmanın "Gazze’deki savaşın sona ermesini, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini, insani yardımların girişine izin verilmesini ve mahkum takasını" öngördüğü hatırlatılarak, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşa son vermeyi ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına da değer veriyoruz" denildi.

"İSRAİL'E BASKI YAPIN, İZİN VERMEYİN"

Bundan sonraki süreçte uluslararası toplumun İsrail’e anlaşmaya uyma konusunda baskı yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump’a, anlaşmanın garantör devletlerine, çeşitli Arap ve İslam devletleri ile tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyoruz: İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamas’ın Filistinlilerin "özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı dahil tüm ulusal haklarına bağlılığı sürdürdüğü" vurgulandı.

