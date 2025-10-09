Gazze anlaşmasının ardından Trump’tan ilk açıklama: Tüm dünya bir araya geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, önümüzdeki günlerde İsrail’e gitmeyi ve Knesset’te konuşma yapmayı planladığını açıkladı.

Trump, yaptığı açıklamada, “Benden Knesset’te konuşma yapmamı istediler, eğer isterlerse bunu kesinlikle yapacağım” dedi.

Görüşmeyi “harika bir konuşma” olarak nitelendiren Trump, “Bu, İsrail ve dünya için büyük bir gün. Bibi (Netanyahu) çok mutlu, olmalı da. Bu, düşman olan ülkelerin bile bir araya geldiği büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.

TRUMP İSRAİL'E GİDİYOR!

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmesi duygusal bir atmosferde geçti. Netanyahu, Trump’ı Pazar günü İsrail Parlamentosu Knesset’te konuşma yapmaya davet etti.

Gazze’deki anlaşma kapsamında Hamas’ın Pazartesi günü tüm canlı rehineleri serbest bırakması bekleniyor.

Netanyahu’nun, anlaşmayı onaylamak üzere Perşembe günü kabinesini toplaması ve ardından sürecin Mısır’da imzalanması öngörülüyor.

İSRAİL ANLAŞMADAN MEMNUN

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile İsrail arasında Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını içeren anlaşmayı “önemli bir adım” olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’a sürece öncülük ettikleri için teşekkür etti.

Savunma Bakanı ayrıca, yakınları Gazze’de esir tutulan İsraillilerin ailelerine iyi dileklerini iletirken, Gazze’de 67 binden fazla kişinin ölümüne yol açan savaşta görev alan İsrail askerlerine de teşekkür etti.

SON DURUM

Hamas, “Anlaşma çerçevesinde mutabık kalınan kriterler doğrultusunda Filistinli tutukluların listelerini sunduk. İlgili prosedürler ve mutabakatlar tamamlandığında açıklanacak isimler üzerinde nihai uzlaşı bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Bu sırada İsrail hava yolu şirketi El Al’ın pilotlarına, savaşın sona erdiğine dair anons hazırlığı yapmaları yönünde mesaj gönderildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan Channel 14 haberine göre, Hamas’ın 20 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail 2.000 Filistinli tutukluyu salıverecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin diplomatik çabalarını takdir ediyorum. Tüm tarafları anlaşmaya tam olarak uymaya çağırıyorum. Tüm esirler onurlu bir şekilde serbest bırakılmalı, kalıcı bir ateşkes sağlanmalı ve Gazze’ye insani yardımın engelsiz girişi garanti altına alınmalıdır.”

Gazze’nin Han Yunus kentinde ise halk, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda sağlanan barış anlaşmasını kutlamak için sokaklara çıktı. Kutlamalar, Gazze’nin birçok noktasında devam ediyor.