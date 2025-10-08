Trump, Gazze barışı için İsrail’e gidiyor! Hazırlıklar başladı

İsrail basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek ve rehinelerin serbest bırakılmasını içerecek bir anlaşmaya varılması halinde İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ynet’in haberine göre, İsrail- Hamas anlaşması durumunda Trump’ın ziyaretine yönelik ilk hazırlıklara başladı.

Beyaz Saray’ın, Trump’ın geçen ay İngiltere’ye yaptığı ziyaretin ardından, aynı dönemde İsrail’e de gitme ihtimali üzerinde çalıştığı ancak planın iptal edildiği ileri sürüldü.

Haberde, Trump’ın savaşın sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması gibi büyük bir başarıyı “kutlamak amacıyla” bölgeye gelmek istediği belirtildi.

Şu anda tüm gözler, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelere çevrilmiş durumda.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bugün yaptığı açıklamada “çok iyimser” olduğunu belirterek Trump’ı imza törenine davet etti:

“Trump’ı Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönündeki desteğini sürdürmeye çağırıyorum. Elçilerini savaşı sona erdirmek için açık bir misyonla gönderdi.”

Sisi ayrıca, “Şu anda Şarm’da Gazze’deki savaşı durdurmak için yürütülen diplomatik çabaları destekliyoruz. Mısır, savaşı sona erdirmek için aralıksız çaba gösteriyor. Başkan Trump’ın çabalarını takdir ediyoruz. Kimse Mısır’ı tehdit edemez. Mısır devleti her türlü tehditle başa çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

TRUMP: GERÇEK BİR FIRSAT VAR Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması için umutlu olduğunu söyledi. “Büyük bir şansımız var, bunun gerçekleşeceğine gerçekten inanıyorum. İsrail halkı bunun olmasını istiyor. On binlerce insan rehinelerin dönmesini istiyor. Hamas’ın da bunu istediğini düşünüyorum.” dedi. Trump ayrıca, İsrail’de gördüğü sempatiyi sık sık dile getiriyor. Daha önce, “İsrail başbakanı olsam yüzde 98 destek alırım” sözleriyle gündeme gelmişti.

MISIR'DA ANLAŞMA HAZIRLIKLARI

Habere göre, ABD Başkanı Trump’ın ziyaretine yönelik hazırlıklar, Şarm El-Şeyh’te bu sabah yeniden başlayan görüşmelerle eş zamanlı yürütülüyor.

Arabulucular, anlaşmaya dahil edilecek Filistinli tutukluların listeleri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor.

Filistinli kaynaklara göre Hamas, sabah saatlerinde listeleri Mısır’a iletti. Görüşmelerde özellikle ağır cezalara çarptırılan tutukluların serbest bırakılması konusu öne çıkıyor.

Bu süreçte, Türkiye’nin listelerin tanıtımı ve sürece dahil edilmesi yönündeki girişimleri de etkili oldu.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Trump, açıklamalarında bölgesel aktörlerle yürütülen diplomasiden de bahsetti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan harika, anlaşma için elinden geleni yapan güçlü bir lider. Hamas ona, Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Suudi Arabistan’a saygı duyuyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’dan da savaşın sona ermesini destekleyen güçlü sinyaller aldığını belirtti:

“Herkes bizim yanımızda, böyle bir şey daha önce olmadı. Bu Gazze’nin ötesinde, Orta Doğu’da barış anlamına geliyor.” dedi.