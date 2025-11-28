Şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ü aylardır rahatsız eden, defalarca uyarılmasına rağmen vazgeçmeyen Şinasi Türkmen hakkında mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, attığı tehdit mesajlarıyla Derya Uluğ'un hayatını kâbusa çeviren Şinasi Türkmen hakkında kararını verdi. Sahte hesaplarla sürekli şarkıcıyı rahatsız eden şüpheli, önce 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından hapis cezası 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

BİRDEN FAZLA SUÇTAN YARGILANDI

Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök, bir süredir kendilerini rahatsız eden Şinasi Türkmen'den şikayetçi olmuş, savcılık da 'ısrarlı takip' davası açılmasına karar vermişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şinasi Türkmen, ünlü çifte yönelik gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle birden fazla suçtan cezalandırıldı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Sanık pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylese de mahkeme, bu savunmayı samimi bulmayarak sanığın Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını 15 bin TL'ye, nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarını 17 bin 500 TL adli para cezasına çevirerek toplamda 32 bin 500 TL ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Derya Uluğ'a ve sevgilisi Asil Gök'e hayatı zindan eden takıntılı hayranı Şinasi Türkmen, şikayet üzerine Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, hakkında açılan davada adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Şinasi Türkmen, Uluğ'u İzmir Balçova'da 3 Mayıs gecesi verdiği konseri izlemeye gitmesi ise bardağı taşıran son nokta olmuştu.

Derya Uluğa kabusu yaşatan takıntılı hayranın cezası belli oldu

KULİSE GİTMEK İSTERKEN DURDURULDU

Olaya ilişkin soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede yer alan detaylara göre, şarkıcının sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Şinasi Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu. Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Derya Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TAKİP ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Asil Gök de olay günü mekânda bulunduğunu, Şinasi Türkmen'in kendilerini ısrarlı şekilde takip ettiğini gördüğünü ve bu nedenle şikâyetçi olduklarını ifade etti. Her iki isim de mahkeme kararıyla alınan tedbir kararlarının ihlal edildiğini savundu.

CEZA TALEP EDİLDİ

İddianamede Şinasi Türkmen hakkında "Israrlı Takip" suçundan kamu davası açıldı. Savcılık, sanığın ceza almasını talep etti. Sanığın, Uluğ'a yaklaşmama kararına rağmen defalarca aynı mekanlara gitmesi ve kişisel alanını ihlal etmesi, suçun işlendiğine dair kuvvetli delil olarak değerlendirildi.

DERYA ULUĞ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Derya Uluğ'un ifadelerine de yer verildi. Şarkıcı ifadesinde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Sahnede olduğum sırada, tam benim önümde bulunan masada Şinasi Samed Türkmen isimli şahsı gördüm ve bunun üzerine güvenlik şefini çağırdım. Bu kişinin rezervasyonunun olup olmadığını sordum. Rezervasyonu olduğunu söylediler. Korkarak işimi yapmaya devam ettim ve sahnede kaldım. Gördüğüm kadarıyla 01.30'a kadar masada oturmaya devam etti. Ben sahneden indikten sonra güvenlik şefi, Şinasi Türkmen'i mekandan dışarı çıkarmaya çalıştı. Aramızda mahkeme kararında iş yeri ile bulunduğu yerlere gitmemek adli kontrol kararı bulunmasına rağmen ısrarla beni takip ederek İzmir'de dahi beni bulmasından dolayı davacı ve şikayetçiyim"

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası