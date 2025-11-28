Bitcoin, küresel piyasalarda kasım ayının son işlem gününde (TSİ 06:00 itibarıyla) 91 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu ayki şok düşüşte BTC fiyatı %-16,90 gerilerken, bu kayıp aynı zamanda son 9 ayın en kötü performansına işaret ediyor. Kripto varlıklar için de gelecek ay 10 Aralık’taki toplantıda, ABD Merkez Bankasından muhtemel bir faiz indirimi en büyük beklenti olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kasım ayının son işlem gününe girilirken, kripto para birimi Bitcoin son 9 ayın en kötü performansına doğru ilerliyor.

Ekim ayında 109 bin 554 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 91 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. BTC’de kasım ayındaki kayıp ise TSİ 06:00 itibarıyla %-16,90 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşiyor.

SON 9 AYIN EN KÖTÜSÜ

Bitcoin son olarak bu yıl şubat ayında %-17,66 oranında değer kaybı yaşamış ve fiyatlar 102 bin 412 dolardan 84 bin 321 dolara gerilemişti. Bu ayki düşüş de son 9 ayın en ciddi kaybı olarak öne çıkıyor.

ABD’li teknoloji şirketlerinin borsa değerlemelerine yönelik balon endişelerinin yükselmesi, FED’in para politikasındaki belirsizlikler, risk iştahının düşmesi, kurumsal talebin zayıflaması, uzun vadeli yatırımcıların satışa yönelmesi ve ABD’li kripto yatırım fonlarından (ETF) para çıkışı, kripto varlıklarda kasım ayındaki düşüşte etkili oldu.

DİPTEN %15 TEPKİ GELDİ

Öte yandan BTC fiyatı kasın ayında 80 bin 537 dolar seviyesini de test etti. Son fiyatlamalar, ay içinde görülen dip seviyeden yaklaşık %15’lik bir tepki yükselişine de işaret ediyor.

Zincir üstü veriler ise özellikle son 3 günde satış baskısının bittiğini gösteriyor ancak yüklü bir para girişi de henüz gözlemlenmiyor. 25-27 Kasım tarihlerinde net pozisyon 200 milyon dolar civarında ılımlı bir para girişi izlenimi veriyor.

ARALIK BEKLENTİLERİ

Kripto varlıklar için de gelecek ay 10 Aralık’taki toplantıda, ABD Merkez Bankasından muhtemel bir faiz indirimi en büyük beklenti olarak öne çıkıyor. Son durumda faiz indirimi tahminleri %84,7 oranla fiyatlanıyor.

Analistler, Bitcoin’e dipten tepki gelse de zirveden başlayan düşüşün boyutunun %-20’nin üzerinde olmayı sürdürdüğünü ve ayı piyasasının devam ettiğini belirterek, “Öncelikle 88 bin 500-90 bin dolar destek bölgesinin korunması önemli” diye konuşuyor.

100 HAFTALIK ORTALAMA

Bitcoin, önceki 4 haftalık düşüş serisinin ardından bu haftayı yükselişle tamamlamaya da hazırlamıyor. Ekim 2023’ten bu yana ilk defa son iki haftalık süreçte BTC fiyatı, 100 haftalık ortalama seviyeye kadar geriledi.

Analistler, BTC fiyatının 87 bin 300 dolarda bulunan 100 haftalık ortalama seviyenin üzerinde kalıcı olmasının da önemli bir işaret sayılabileceğini aktarıyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

