Altın fiyatlarında son dakika! 28 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.720 TL ve ons fiyatı 4.190 dolardan güne başlıyor. Birkaç FED üyesinin aralıktaki toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakmasından destek bulan ons fiyatında bu haftaki yükseliş %3,1’e ulaştı. Bu rakam, son 6 haftanın en yüksek primine işaret ediyor. Rusya-Ukrayna ateşkesinde belirsizliğin sürmesi de güvenli liman talebini düşürmezken, onsta 4.250 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı son 6 haftanın en yüksek primine doğru ilerliyor. Geçen cuma günü 4.065 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününe 4.190 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Onsta son fiyatlamalar itibarıyla haftalık prim %3,1 olarak gerçekleşiyor.

28 Kasım 2025 gram altın fiyatı da 5.720 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 5.875 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.575 TL’den gerçekleşiyor. Gram altında da haftalık prim %3 seviyesini aşmış durumda…

FED İYİMSERLİĞİ DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarında bu hafta gerçekleşen yükseliş, birkaç FED üyesinin aralık ayındaki toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakmasından destek buldu. Geçen hafta %40’a kadar gerileyen FED’den faiz indirimi tahminleri bu hafta %85’e kadar yükseldi.

Dolar endeksinin 100,35’ten düşüşe geçerek 99,55 seviyesine çekilmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4’e yakın zayıf görünümle birlikte ons fiyatında yükseliş ivmelendi.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda bir yandan da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için yeniden artan diplomatik çabalar takip ediliyor.

Son gelişmelere bakıldığında; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Ukrayna arasındaki taslak barış önerilerinin, çatışmayı sona erdirmek için gelecekte yapılacak anlaşmaların temeli olabileceğini, aksi halde Rusya'nın savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini söyleyerek “barış ve güvenlik garantilerine doğru ilerlemeye çalışacaklarını” bildirdi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ateşkes konusundaki belirsizliklerin sürmesi ve bir yandan iki ülke arasındaki çatışmaların devam etmesi, piyasalarda da güvenli liman talebinde bir düşüş işareti göstermiyor.

ABD’de açıklanan son ekonomik verilerin işsizlik maaşı başvurularında düşüşe ve dayanıklı mal siparişlerinde de beklenti üzeri artışa işaret ettiğini aktaran analistler, “Buna karşılık Başkan Donald Trump'ın, Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett’i FED Başkanlığı için aday olarak düşünmesi, gelecekte daha ılımlı para politikası beklentilerini de güçlü tutuyor. Ons fiyatı 4.000 dolar üzerinde kalıcı olma isteği gösterirken, kısa vadede 4.250 dolar direnci önemini koruyor” şeklinde konuşuyor.

