Altın fiyatlarında son dakika! 27 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.662 TL ve ons fiyatı (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.147 dolardan güne başlıyor. FED’den faiz indirimi beklentileri sarı metale destek olmuştu. Ancak Rusya-Ukrayna ateşkesi için ABD destekli uluslararası çabaların yeniden artması altında yükselişi frenliyor. Ons fiyatında dünkü kapanışa göre %-0,40 oranında gerileme yaşanıyor. Son olarak Deutsche Bank, 2026 için 4.450 dolar hedef fiyat açıklamıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta 4.065 dolardan kapanış yapan ons altın dünkü işlemlerde 4.171 dolara kadar yükseldi ve günlük kapanış 4.163 dolardan gerçekleşti. Ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde ise “sınırlı” düşüşle 4.147 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İç piyasada işlem gören 27 Kasım 2025 gram altın fiyatı da 5.662 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.810 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.465 TL’den gerçekleşiyor.

TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında dünkü kapanışa göre %-0,40 oranında gerileme yaşanıyor.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERİ

Bu hafta altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; zayıf gelen ekonomik verilerin ardından birçok FED üyesinin aralık ayında faiz indirimine yeşil ışık yakması, sarı metale destek oldu.

Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaş başvurularının 225 bin beklentiye karşılık 216 bin kişi açıklaması ve nisandan bu yana en düşük seviyelere gerilemesi altında kâr satışlarına sebep olsa da CME FED Watch anketinde son durumda FED’den faiz indirimi tahminleri %84,2 ile fiyatlanmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Altının kilogram fiyatında 27 bin liralık yükseliş

YENİ FED BAŞKANI BEKLENTİSİ

Bu arada mevcut FED Başkanı Powell’ın görev süresinin bitmesine 6 ay kalırken; yeni FED Başkanı adayının kısa sürede açıklanacağına dair beklentiler de yükselmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i, Merkez Bankasının yeni başkanı olarak önereceği ileri sürülüyor. Hassett'in, Trumo gibi daha düşük faiz oranlarından yana olduğu biliniyor. Gelecekte “daha gevşek” FED politikaları da altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam ediyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

JP Morgan, FED’in aralık ve ocak ayındaki toplantılarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimine gidebileceğini öngörürken; Alman Deutsche Bank, 2026 yılı için ons tahminini ortalama 4 bin 450 dolara çıkardı. ABD’li Goldman Sachs da ons için 2026’da 4 bin 900 dolar tahmininde bulunmuştu.

JEOPOLİTK RİSKLER

Merkez Bankalarının alımlara devam etmesi ve küresel yatırımcı talebi altın fiyatlarını destekleyecek ana unsurlar arasında gösterilirken; dikkatler bir yandan da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yeniden artan diplomatik çabalara çevrildi. ABD tarafından desteklenen 28 maddelik barış planına Ukrayna ılımlı yaklaşırken, muhtemel bir ateşkes anlaşmasının piyasada güvenli liman talebini de düşürebileceği ifade ediliyor.

Ons altın fiyatı için kısa vadede 4.022 dolar teknik ve 4.000 dolar psikolojik destek olarak gösteriliyor. Yukarıda ise 4.250 dolar önemli direnç konumunu sürdürüyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası