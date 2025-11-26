Çalışanı bağlayıp 5 kilo altını çaldı! Ordu'dan Diyarbakır'a kadar kaçabildi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir soygun yaşandı. Kuyumcudaki çalışanı etkisiz hale getirip, yaklaşık 5 kilo altın çalan silahlı soygun şüphelisi, Ordu ve Diyarbakır İl Emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Diyarbakır'da yakalandı.
- Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Yılmaz Kuyumculuk'ta silahlı ve kasklı bir şahıs, çalışanı etkisiz hale getirerek yaklaşık 5 kilo altın çaldı.
- Soyguncu, çalışanın el, ayak ve ağzını bantladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
- Ordu ve Diyarbakır emniyetinin ortak çalışmasıyla şüpheli, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk'ta meydana geldi.
EL, AYAK VE AĞZINI BANTLADI
Edinilen bilgiye göre, kafasında kask bulunan silahlı şahıs, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışana kapıları kapatmasını söyledi, sonrasında çalışana, vitrindeki altınları çantaya doldurttu. Bir süre sonra da çalışanın el, ayak ve ağzını bantladı.
Şahıs, çantaya doldurduğu yaklaşık 5 kilo altını alarak kayıplara karıştı.
DİYARBAKIR İLİNDE YAKALANDI
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini Diyarbakır'a kadar sürdü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu kuyumcu soygunu şüphelisi, olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERADA
Öte yandan maskeli ve kask bulunan silah soyguncunun kuyumcuya girerek altınları çantaya doldurttuğu ve sonrasında ise çalışanın ayak, el ve ağzını bantlayıp, altınları da alarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.