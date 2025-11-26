Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dünü 5 milyon 780 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı, 5 milyon 807 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 799 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 5 milyon 807 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 780 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 645 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 713 milyon 631 bin 114,66 lira, işlem miktarı ise 645,88 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 957 milyon 843 bin 936,44 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatında 27 bin liralık yükseliş

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 5.780.000,00 4.254,00 En Düşük 5.799.000,00 4.114,65 En Yüksek 5.820.000,00 4.275,00 Kapanış 5.807.000,00 4.260,00 Ağırlıklı Ortalama 5.813.031,50 4.217,13 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.713.631.114,66 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 645,88 Toplam İşlem Adedi 61

MESUT SAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası