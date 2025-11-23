Gram altını 5.750 TL üstünden alanlar dikkat! Memiş: Zarar kaçınılmaz
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken uzman İslam Memiş, sosyal medyadan gelen ısrarlı sorulara “toplu cevap” niteliğinde bir açıklama yaptı. Memiş, "Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı. Bu benim kararım" deyip 'Parası çok olan alsın' yorumunu yaptı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mevcut yüksek fiyatlardan altın ve gümüş almayacağını, bu seviyelerden alım yapanların zarar ettiğini/edeceğini belirterek kendi yatırım stratejisini paylaştı.
- İslam Memiş, altın (4000 dolar üzeri) ve gümüşü (50 dolar üzeri) mevcut seviyelerde "pahalı" bulduğunu belirtti.
- Memiş'e göre, gram altın (5750 TL üzeri) ve gram gümüş (70 TL üzeri) alanlar zarar etti ve etmeye devam edecek.
- Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını, kendi kişisel kararını ve düşüncesini yansıttığını vurguladı.
Yatırımcıların son haftalarda gözü kulağı yine altın piyasasında… Fiyatlardaki dalgalanma sürerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yönünü yeniden aşağıya çeviren altına ilişkin yeni değerlendirmelerini paylaştı.
Yatırım tavsiyesi vermediğini vurgulayan Memiş, sosyal medyadan gelen yoğun sorular üzerine “toplu cevap” niteliğinde bir açıklama yayımladı.
Memiş'in paylaşımı şöyle:
"BU BENİM KARARIM
Toplu cevap olsun:
Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı.
Bu benim kararım. Bu benim düşüncem. Bu benim taktiğim.
Kendine güvenen varsa alsın.
Parası çok olan alsın"
"ONLAR ZARAR ETTİ, EDECEK DE"
İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti. Edecek de. O da onların kararı.
Kimse kimsenin kârına ortak değil.”