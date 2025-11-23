Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken uzman İslam Memiş, sosyal medyadan gelen ısrarlı sorulara “toplu cevap” niteliğinde bir açıklama yaptı. Memiş, "Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı. Bu benim kararım" deyip 'Parası çok olan alsın' yorumunu yaptı.

Yatırımcıların son haftalarda gözü kulağı yine altın piyasasında… Fiyatlardaki dalgalanma sürerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yönünü yeniden aşağıya çeviren altına ilişkin yeni değerlendirmelerini paylaştı.

Yatırım tavsiyesi vermediğini vurgulayan Memiş, sosyal medyadan gelen yoğun sorular üzerine “toplu cevap” niteliğinde bir açıklama yayımladı.

Memiş'in paylaşımı şöyle:

"BU BENİM KARARIM

Toplu cevap olsun:

Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı.

Bu benim kararım. Bu benim düşüncem. Bu benim taktiğim.

Kendine güvenen varsa alsın.

Parası çok olan alsın"

Gram altını 5.750 TL üstünden alanlar dikkat! Memiş: Zarar kaçınılmaz

"ONLAR ZARAR ETTİ, EDECEK DE"

İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti. Edecek de. O da onların kararı.

Kimse kimsenin kârına ortak değil.”

ÇAĞLA ÇAĞLAR

