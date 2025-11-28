Elâzığ’da tekerlekli sandalyeye mahkûm MS hastası E.Y.’nin, 3 evladının annesi Sümeyye’yi 7 kurşunla öldürdüğü belirtiliyordu. Genç kadının kardeşi “MS’in son evresinde olan bir kişi mermiyi namluya verip tetiği çekemez” diyerek cinayette aileden kişilerin de parmağı olduğunu öne sürdü.

Elâzığ’da kocası tarafından 7 el ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sümeyye Y’nin kardeşi Fatih Sonay, cinayeti, MS hastalığının son evresinde olan bir kişinin işleyemeyeceği iddiasında bulundu.

GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI

Olay, 25 Kasım’da Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak’ta meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında tartışma çıkmış, olay sırasında E.Y. silahla eşini 7 el ateş ederek öldürmüştü.

Gerçek failin peşinde olduklarını vurgulayan Avukat Ercan Yıldırım “Tetiği çekenin farklı kişi olma ihtimali çok yüksek. Mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız” diye konuştu.

MS HASTASI NASIL VURSUN?

Sümeyye’nin kardeşi Fatih Sonay “Daha önce aile içi şiddetten dolayı kız kardeşime farklı baskılar yapıldı. Hastalığı zamanla ilerledi ve ele avuca düştü. Hatta 2-3 ay önce gittiğimiz piknikte ablam kendi eliyle ona yedirdi, çocukları su içirdiler. MS hastalığının son evresinde olan bir kişi mermiyi namlunun ağzına veremez, kurma kolunu çekemez. Belli ki bu aile içinde olan bir cinayet. Aile fertleri ve bütün köylü olarak bu cinayeti onun işlemediğine dair kanaatimiz var” şeklinde konuştu.

Kardeşinin son zamanlarda kocasından gördüğü muameleye çocuklarının da şahit olduğunu dile getiren Sonay “Sürekli şiddet içerikli konuşmalar, küfürler yapıyordu. Kardeşim zamanla ‘artık çekemeyeceğim, bunu boşamak istiyorum’ diyordu. Biz de ‘Bu adamı bu şekilde ortada bırakmak olmaz’ dedik. O da ‘tamam ne yapayım, artık idare edeceğim’ dedi” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR DEVLETTE KALSIN"

Sümeyye’nin babası Vahap Sonay da “Bizim kimseyle bir meselemiz yok. Kızım akşam halasının kızıyla güzel bir şekilde konuşuyor. Evde tartışmaları çoktu ama o gece herhangi bir sorun olmadığının şahitleri var. Çocuklar onlara teslim edilmesin. Devlette kalmasını rica ediyorum” diye konuştu.

