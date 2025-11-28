Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mudurnu’ya bağlı Gürçam Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından olası yangınlarla mücadele kapsamında kendilerine verilen su tankeriyle yangına hızla müdahale etti.

Boluda sıcak saatler! Ormanlık alanda yangın çıktı

Köylülerin yoğun çabası sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha geniş bir alana yayılması önlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

SEVDA KILIÇ

