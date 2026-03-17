İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için geri sayım başlarken, bilet satış süreci de başladı. Beşiktaş Park’ta oynanacak dev final öncesi bilet fiyatları, başvuru şartları ve satış detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı bu yıl Türkiye’de yaşanacak. İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak final karşılaşması öncesinde bilet satış süreci resmen başladı.

Finali stadyumdan izlemek isteyen futbolseverler için başvuru takvimi, bilet fiyatları ve satın alma yöntemleri açıklandı. Sınırlı sayıda bilet için başvurular belirli bir süre içinde alınacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları kategorilere göre değişiklik gösteriyor:

"Önce taraftarlar" kategorisi (finalist takımların taraftarlarına ayrılan kategori): 40 €

3. kategori: 65 €

2. kategori: 160 €

1. kategori: 240 €

Engelli futbolseverler için ayrılan ve en düşük fiyat kategorisinden sunulan biletlerin fiyatı ise 40 € olarak belirlendi. Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

UEFA Avrupa Ligi final biletleri ne kadar, nereden alınır? İstanbulda oynanacak final maçı biletleri satışa çıktı

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Final biletleri UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor. Başvuru yapmak isteyen futbolseverlerin yalnızca resmi platform üzerinden kayıt oluşturması gerekiyor. Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular 20 Mart 2026 Cuma günü TSİ 13.00'e (11.00 CET) kadar devam edecek.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular 20 Mart 2026 Cuma günü TSİ 13.00'e (11.00 CET) kadar devam edecek.

Toplam 37.500 biletin 27.500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulacak. Finalist takımların her birine 11.000'e kadar bilet tahsis edilebilecek, kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan europaleague.tickets.uefa.com üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler en fazla iki bilet satın alabilecek.

UEFA Avrupa Ligi final biletleri ne kadar, nereden alınır? İstanbulda oynanacak final maçı biletleri satışa çıktı

FİNAL NEREDE OYNANACAK?

2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul’da, Beşiktaş Park’ta oynanacak. Karşılaşma 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

