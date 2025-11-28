Türkiye Gazetesi
SP Genel Başkanı: Hedefimiz Millî Görüş İttifakı kurmak
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye’yi destekleyeceğiz. Bu mesele çözülecekse payımıza düşen bedeli ödemeye hazırız” dedi.
Özetle
Arıkan, Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının gündemlerinde olmadığını, 184 siyasi partiyle ittifak yapma imkanını gördüklerini ve Millî Görüş İttifakı'nı kurmayı hedeflediklerini belirtti.
- Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı gündemde değil.
- 184 siyasi partiyle ittifak yapma potansiyeli var.
- Millî Görüş İttifakı kurulmak isteniyor.
- İBB soruşturmasında benzer hassasiyetin 1.300 belediyeye gösterilmesi gerektiğini savundu.
AKİF BÜLBÜL ANKARA - Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı adaylığının gündemlerinde olmadığını söyleyen Arıkan “22-23 yıldır iktidarda olan bir parti var. Bu bir başarıdır. Ancak muhalefet kendisine ‘niye ben iktidar olamıyorum” diye sormalıdır. Türkiye’de 184 tane siyasi parti var. Hepsiyle ittifak kurabiliriz. Seçimde çok fazla ittifaklar, çok fazla cumhurbaşkanı adayı olacak. Bizim yapmak istediğimiz şeylerden biri Millî Görüş İttifakı’nı kurabilmek” ifadelerini kullandı.
İBB soruşturmasına da değinen Arıkan “İBB’ye gösterilen hassasiyet 1.300 belediyeye de gösterilsin. Bu olursa cezaevlerimiz belediye başkanları dolar taşar” diye konuştu.
