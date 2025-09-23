Altın yükseldikçe Bitcoin düşüyor! BTC son 2 haftanın dibinde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken kripto paralarda tam tersi bir fiyatlama eğilimi yaşanıyor.

Geçen hafta perşembe günü 118 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, ardından kâr satışlarıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Dün haftanın ilk işlem gününde %-2,21 değer kaybeden BTC fiyatı 112 bin 740 dolardan kapanış yaptı. BTC’de bugün de ilk işlemlerde 112 bin dolara kadar geriledi.

ETHEREUM’DA HIZLI DÜŞÜŞ

Öte yandan Ethereum fiyatında da benzer gelişmeler yaşanıyor. Perşembe günü 4.645 doları gören Ethereum, dün %-5,51 değer kaybı yaşadı ve en düşük 4.060 doları test etti. Ethereum’da bugünkü işlemlerde 4.150 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Son gerilemelerin ardından Bitcoin son 2 hafta, Ethereum ise son 6 haftanın en düşük seviyelerine kadar çekilmiş oldu.

KRİPTOLAR NEDEN GERİLEDİ?

Analistler, kripto para piyasalarının FED’in faiz indirimi kararı öncesinde yükselişe geçtiğini ve Bitcoin’in perşembe günü son bir aylık zirveye ulaştığını hatırlatarak “Bazı yatırımcılar bu yükselişi fırsat olarak kullandı” dedi.

FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapmış olsa da daha agresif bir gevşeme beklentisine yeşil ışık yakmadığına dikkat çeken analistler, “ABD Merkez Bankasının temkinli duruşu, kriptolarda aşağı yönlü baskıya yol açtı. Yükseliş yönlü açılan kaldıraçlı işlemlerin bu düşüşte hızla kapanması da satış baskısını artırdı” değerlendirmesinde bulunuyor.

KURUMSAL ALMILAR DEVREDE

Bu arada kurumsal yatırımcılar tarafından son düşüş alım fırsatı olarak görüldü. Japonya borsasında işlem gören Metaplanet, haftaya 632,53 milyon dolar karşılığında 5 bin 419 Bitcoin'lik yeni alımla başladı.

Şirket CEO’su Simon Gerovich, “Bitcoin başına 106 bin 65 dolar maliyetle 25 bin 555 adet BTC'ye sahibiz" paylaşımında bulundu.