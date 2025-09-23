Altın fiyatlarında FOMO sendromu mu? Ons ve gramda yeni rekor!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken, haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda ons fiyatı %1,67 primle 3.746 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugün ise 3.759 doları test ederek yeni rekor seviyesini gördü.

İç piyasada spot gram altın fiyatı onstaki yükselişten destek bularak, dün 4.987 TL’den günü tamamladı. 23 Eylül 2025 gram altın fiyatı da 5.002 TL ile rekor tazeledi.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı 5.135 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 8.365 TL’ye yöneldi.

TSİ 07:10 itibarıyla gram fiyatı 4.985 TL ve ons fiyatı 3.745 dolara yakın seyrediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından ivmelenen ons fiyatı, gelecek dönemde “daha fazla indirim” beklentisi ile rekor serisini sürdürüyor. Daha düşük faiz oranlarının altını elde tutmanın maliyetini düşürmesiyle birlikte, sarı metale yatırımcı ilgisi de gittikçe artıyor.

Son dönemde özellikle istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerin ardından, FED’in içinden de “para politikasını daha gevşek tutulması” yönünde çağrılar artmaya başladı.

MİRAN’DAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump tarafından FED üyesi olarak atanan ve geçen haftaki faiz toplantısında 50 baz puanlık indirimi savunan Stephen Miran’dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Miran, bu yıl kalan iki toplantıda faiz oranlarının 1,25 puan gibi yüksek bir oranda düşürülmesini savunurken, istihdam piyasasını desteklemek için 2026 yılında da agresif indirimlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN BİR SİNYAL

Analistler, FED’in, Trump tarafından atanan Miran’ın düşündüğü gibi hareket etmesinin kısa vadede çok mümkün görünmediğini belirterek, “Miran, bu ay faiz oranlarında yarım puanlık büyük bir indirim için oy veren tek kişiydi. Yılın geri kalanında da 1,25 puanlık ek indirim öngörmüştü. Miran'ın istediğini elde etmesi pek mümkün değil. Ancak bu durum, ABD Başkanı Trump'ın tamamen kontrol edebileceği bir FED'in de ne yapabileceğine dair önemli sinyal verdi” diye konuşuyor.

ZAYIF DOLAR ETKİSİ…

Trump’ın, FED Üyesi Lisa Cook’u görevden almak için mahkeme kararına itiraz ettiğini de hatırlatan analistler “Yatırımcılar, ABD'deki kurumsal hasardan korkuyor. Öte yandan zayıf dolar ve gerileyen ABD tahvil getirileri, bu yıl çok önceden dolardan kaçma eğilimini desteklemişti ve altın fiyatları da temelde buradan destek bulmuştu” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Altındaki son hareketin çok ilginç olduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise “Şu anda ne temel ne de teknik anlamda tamamen bu yükselişi açıklayamıyorsunuz. Psikolojik bir etki var ve yatırımcıların FOMO senromu olarak bilinen ‘yükselişi kaçırmak istemiyorum’ paniğiyle yaptığı alımlarla yükseliş destek buluyor. Kısa vadede 3.740 dolar üzerinde kalıcılık halinde bu momentum devam edebilir ancak kâr satışlarına karşı da temkinli olunmalı” diye konuştu.