12 aylık hedef fiyat! BİST 100 benzer borsalara göre ucuz mu?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar haftaya pozitif başlangıç yaparken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,54 prim yaparak 11.468 puandan kapanış yaptı.

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında KONTR, CWENE, HALKB, REEDR ve GUBRF %10,00-%6,98 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. BSOKE, DSTKF, FENER, BTCIM ve RALYH ise %-6,81-%-2,35 arası düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

BİST 100’DE DİKKAT ÇEKEN İSKONTO

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde TL bazında 11.605’te bulunan tarihî zirvesine de yaklaşırken; Ata Yatırım tarafından, Türkiye borsasının, gelişmekte olan benzer ülkelerle kıyaslanarak nasıl performans gösterdiğine dair bir rapor yayımlandı. Rapora göre 12 aylık Fiyat/kazanç oranlarında;

-MSCI Dünya Endeksi 19,4

-MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi 13,8

-Türkiye BİST 100 endeksi ise 3,2 seviyesinde bulunuyor.

Raporda, Türkiye'nin gelişmekte olan benzerlerine göre %77 iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekildi.

BENZER ÜLKELERDE DURUM

Raporda yer alan bazı ülkelerin F/K oranlarına bakıldığında; Meksika 12,8, Endonezya 12,3, Güney Afrika 10,9 ve Brezilya'nın da 9,0 gibi, Türkiye'ye göre yüksek F/K oranları ile işlem gördüğü dikkat çekti.

Borsanın lokomotif sektörü olan bankacılıkta da düşük çarpanlar dikkat çekti. MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık Endeksi 9,0 F/K oranı ve 1,06 PD/DD oranı ile işlem görürken; bu rakamlar Türk Bankacılık Endeksinde 22 Eylül kapanışı itibarıyla sırasıyla 2,2 ve 0,62 olarak gerçekleşti.

CDS ORANLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Raporda ülkelerin CDS oranlarına da yer verildi. Türkiye’de hafta başında 241 seviyesinde bulunan 5 yılık kredi risk primi (CDS); Brezilya’da 127, Endonezya’da 70, Meksika’da 87 ve Güney Afrika’da 150 olarak gerçekleşti.

BİST 100 12 AYLIK HEDEF

Türkiye’nin risk primindeki düşüşün sürmesiyle, borsanın da gelişmekte olan benzerleriyle arayı kapatabileceği belirtiliyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Borsadaki momentumun korunması halinde 11.500-11.600 tarihi zirve bölgesi aşılabilir ve 12.000 civarına doğru yönelim görülebilir. Konsensüs üzerinden hesapladığımız 12 aylık BİST 100 endeks hedefi yeniden 15 bin civarına yaklaştı ve %32 getiri potansiyeli sunuyor” görüşü dile getirildi.