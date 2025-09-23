Yatırımcılar borsaya dönüyor! İşte 3 yılda en çok temettü veren 10 hisse 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye piyasalarında rasyonel politikalarla desteklenen ve ana hatlarıyla “enflasyonda düşüş-faizlerde gerileme-dengeli büyüme” şeklinde devam eden ekonomi hikâyesi borsayı da destekliyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son 1 haftada yeniden 11 bin seviyesini aşarak tarihî zirvelere yaklaşırken, yatırımcılar da yeniden hisse senedi piyasalarına yönelmeye başladı.

EYLÜLDE 10 BİN YENİ YATIRIMCI

Bu ilgi, hisse senedi yatırımcı sayısında da kendini gösteriyor. Ağustos sonunda 6 milyon 400 bin olan pay senedi piyasalarındaki yatırımcı sayısı, 22 Eylül’de 6 milyon 410 bin kişiye yükseldi. Sadece son 3 haftalık süreçte yaklaşık 10 bin yatırımcı borsaya giriş yaptı. Yatırımcıların odak noktasında düzenli temettü ödeyen şirketler de yer alıyor. Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde, son 3 yılda düzenli temettü veren şirketler sıralandı.

EN ÇOK TEMETTÜ VEREN 10 HİSSE

Analizde, güçlü kâr payı ödeyen şirketler ve son 3 yıldaki toplam temettü verimlilikleri şöyle sıralandı:

1-Doğuş Otomotiv (DOAS): %49,82

2-TÜPRAŞ (TUPRS): %30,10

3-Naturel Gaz (NTGAZ): %26,58

4-Yeni Gimat GYO (YGGYO): %24,74

5-Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): %23,23

6-Enerjisa (ENJSA): %23,02

7-Ege Profil (EGPRO): %21,96

8-Vakko (VAKKO): %19,17

9-Akbank (AKBNK): %18,80

10-Çelebi Havacılık (CLEBI): %18,62

Önemli Uyarı: Bu içerik, aracı kurum raporlarından ve gerçekleşen temettü ödemelerinden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.