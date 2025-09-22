Altın rekora yakın! Yatırımcı ne yapmalı? Uzman isim seviye vererek uyardı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta FED’in faiz indiriminden destek bularak 3.707 dolar ile zirve yapan ons altın, cuma günü 3.685 dolardan kapanış yapmış ve haftalık bazda %1,15 yükselmişti. Altında yeni hafta da sınırlı bir primle 3.695 dolar seviyesinden başlıyor. Ons, tarihî zirveye yakın konumunu koruyor.

İçeride ise spot piyasada işlem gören 22 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.917 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 5.000 – 5.050 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 8.240 TL’den satılıyor.

ABD’DEN KTİTİK VERİLER GELECEK

Altın fiyatlarını bu hafta etkiyebilecek gelişmelere bakıldığında; yarın FED Başkanı Powell’ın konuşması dikkatle takip edilecek. Perşembe günü ABD 2. çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek. Cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ile Michigan tüketici güven endeksi öne çıkan veriler arasında bulunuyor.

ABD’nin ikinci çeyrekte %2,8 büyümesi ve Çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda %2,6 artması bekleniyor. Her iki verinin de beklenti altında kalması halinde, FED’in daha gevşek para politikasına yönelebileceği ve bunun da değerli metalleri destekleyebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA KRİTİK DESTEKLER

Elinde altın bulunduranların “satmaması gerektiğini” belirten ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; ons altında 3.600 dolar ve gram altında 4.780 TL’nin önemli bir destek olduğunu belirterek, söz konusu seviyelerin üzerinde kalıcılık halinde altında pozitif görünümün korunacağını belirtti.

Bu hafta FED Başkanı Powell’ın konuşması, ABD ekonomisine dair ikinci çeyrek büyümesi ve yine ABD’den gelecek Çekirdek PCE verilerine dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, altında kısa vadeli yeni alım yapmak isteyenlere “bekle-gör” önerisinde bulundu. Doç. Dr. Eryılmaz, uzun vadeli biriktiren yatırımcılar için ise her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu vurguladı.

ONS İÇİN İLK HEDEF!..

Ekonomist Tuncay Turşucu da altının geçen haftaki FED toplantısının ardından ons altının, 3.640 dolar seviyesindeki simetrik destek noktası üzerinde güçlenmeye başladığını söyledi.

Turşucu, “Ons 3.640 dolar üzerinde kalırsa, 3.840 dolarda bulunan bir sonraki simetrik hedefe doğru gitme ihtimali yükselebilir. 3.640 dolar seviyesini ‘zarar kes’ olarak almalıyız. Bu seviyenin altına gerilerse, tablo değişebilir” uyarısında bulunarak; dolar endeksinin zayıf ve EUR/USD paritesinin güçlü seyri ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşün, altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini öngördü.