Türkiye’nin risk primi düşüyor! Piyasalar için bu ne anlama geliyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasalarında rasyonel politikalarla desteklenen ve ana hatlarıyla “enflasyonda düşüş, faizlerde gerileme, dengeli büyüme” şeklinde öne çıkan ekonomi hikâyesi, başarıyla yoluna devam ediyor. Bu patikada emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin kredi risk priminde (CDS) de dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor. Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) geçen hafta 236,00 sınırına kadar gerileyerek son 7,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

CDS NEDİR?

İngilizce “Credit Default Swap” kelimelerinin kısaltmasından CDS;

-Finansal piyasalarda oldukça önemli bir göstergedir.

-Bir ülkenin iflas riskinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir.

-Dış piyasalardan yapılan borçlanmalarda “kredi yükümlülüğünün yerine getirilmeme riskine karşı ödenen prim” olarak da bilinmektedir.

CDS NEDEN ÖNEMLİDİR?

-CDS, risk algısının bir barometresi olarak görülür ve finansal yatırım kararları için önemli bir ölçüttür.

-Yabancı yatırımcılar, CDS’i dikkate alarak bir ülkeye yatırım için stratejilerini belirler.

-Yüksek CDS değeri, aynı zamanda yüksek kredi riskine işaret eder ve böyle bir durum yabancı yatırımcı çekimserliğine sebep olarak, ülkenin daha yüksek maliyetle borçlanmasına sebep olur.

CDS’İN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİR?

-Kredi risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların güvenini ve ülkeye girişini artırır. Borçlanma maliyetlerini azaltır.

-Gerileme eğilimi gösteren bir CDS değeri, piyasaların genelinde olumlu bir hava oluşur.

-Yabancı ilgisinin artmasıyla döviz kurları üzerindeki baskı hafifleyebilir, borsa ve faiz cephesinde de pozitif yansımaları görülebilir.

-Düşük CDS, bir ülkede aynı zamanda ekonomik istikrarın ve mali disiplinin işaretidir. Ekonomik büyümeyi de önemli ölçüde destekler.

Türkiye’nin son aylarda gerileyen CDS oranının da ülke ekonomisi için olumlu sonuçları bekleniyor.

YABANCI GİRİŞİ ARTIYOR

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere bakıldığında da sadece önceki hafta yabancı yatırımcıların 587,9 milyon dolarlık Türk tahvili aldıkları dikkat çekiyor. Borsa İstanbul endeksinin %8,89 gibi oldukça ciddi bir yükseliş yaşadığı geçen haftaki işlemlerde de yüklü yabancı alımlarının gerçekleştiği gözlemlendi.

ENFLASYON VE FAİZ DÜŞÜYOR

Türkiye’nin son makroekonomik verilerine bakıldığında;

-Yıllık enflasyon ağustos ayında %32,95 ile Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

-TCMB bu ayki toplantısında politika faizini %40,50 seviyesine çekerek, Ocak 2024’ten sonra en düşük seviyeye indirdi.

-Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinin 180 milyar dolara yaklaşarak rekor seviyeye çıkması da döviz piyasalarındaki riskleri minimize ederek piyasalara güven veriyor.

-Yıllık cari açığın 18 milyar dolar ile makul seviyede gerçekleşmesi, makroekonomik istikrara önemli bir destek sağlıyor.