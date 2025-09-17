Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye ekonomisinin kredi risk primi düşmeye devam ediyor. Yeni haftaya 264 baz puan seviyesinde başlayan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) iki günlük süreçte yüzde 8,7 azaldı. Bu gelişme sonrası risk primi 240 baz puana inerek Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 

NİSAN 2025'TE 2,5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ 

CDS, Nisan 2025'te 380 baz puana yaklaşmış ve 2,5 yıllık zirvesini görmüştü. Haziran’ın sonunda 300 baz puanın altına düşen CDS, 2,5 aydır düşüş eğiliminde.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN RİSK PRİMİ AÇIKLAMASI 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı bir canlı yayında risk primiyle ilgili, "Bu sabah itibarıyla son 5 senenin en düşük seviyesinde, 244 civarında. Başımıza sorunlar gelmeseydi şokları yaşanmasaydık belki de şimdi 200'ün altındaydık." dedi. 

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Kredi risk primi olarak Türkçe'ye çevrilen CDS açılımı Credit Default Swap'tır. CDS, bir ülkenin veya kurumun borçlarını geri ödeyememe riskine karşı alıcıya sigorta sağlayan bir finansal enstrümandır.

