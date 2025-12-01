T.C. İSTANBUL 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/368 Esas

KARAR NO: 2025/373

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.09.2025 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 8.320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan,

Mahmut ve Hidayet oğlu, 14/09/2000 Nizip doğumlu, Sanık İBRAHİM BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya en yakın adliye ön bürosuna verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiştir. İLAN olunur. 22.12.2025