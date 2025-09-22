Trump-Erdoğan zirvesi ve CHP Kurultayı borsayı nasıl etkiler? "Pozitif şartlar artıyor" diyerek uyardılar

TÜRKİYE GAZERTESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %8,89 prim yaparak 11.294’ten kapanış yaptı. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS oranında yaşana gerileme borsayı destekleyen ana katalizör olarak öne çıkarken; geçen hafta Finansal kiralama (%26,77), Teknoloji (%15,44) ve Madencilik (%11,84) en fazla yükselen sektörler olarak öne çıktı. Bankacılık Endeksinde de %8,30’luk yükseliş dikkat çekti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsada haftalık hisse getirilerinin ise %50’yi aştığı görüldü. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Kontrolmatik (KONTR), Destek Finans Faktoring (DSTKF), CW Enerji (CWENE) ve Tekfen Holding (TKFEN) %55,29 - %17,58 primle geçen hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler oldu.

YENİ HAFTADA BEKLENTİLER

Piyasalar yeni haftaya da pozitif beklentilerle başlarken, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; CHP’nin olağanüstü kurultayının bu hafta sonu YSK’nın da onayıyla problemsize yapıldığını ve mevcut genel başkanın, oyların tamamını alarak yeniden seçildiğini hatırlatarak, bunun piyasalar üzerindeki siyasi belirsizliği azaltacağını söyledi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Öte yandan 25 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesine de dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; ABD ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin her anlamda piyasalar için pozitif bir gelişme olacağını vurguladı.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, söz konusu iki gelişme ile birlikte borsanın bu hafta da pozitif seyredebileceğini öngörerek, “Borsanın cuma günü, geçen yılki zirve olan 11.252 üzerinde kapanış yapması pozitif. BU seviye üzerinde kalıcılık halinde pozitif görünüm devam edebilir” dedi.

CDS, FAİZ, TÜFE BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE…

Ekonomist Tuncay Turşucu ise;

-Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizinin yeniden %39,7 seviyesine gerilemesi ve 10 yıllık tahvil getirisinin %31,32 seviyesine düşmesi,

-5 yıllık CDS risk primi oranının 236,8 seviyesine gerilemesi, -TCMB’nin faiz indirimi sorası dövize talebin güçlü olmaması,

-Euronun güçlenmesi ve EUR/USD paritesinin ihracatçı şirketlerin lehine bir durum olması,

-Gelecek 12 aylık dönemde TÜFE beklentilerinin hane halkı, reel kesim ve piyasa katılımcıları bazında aşağı yönlü trend içerisinde olması gibi gelişmelere dikkat çekerek, bunların, piyasaların lehine olduğunu aktardı.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de izin vermesi durumunda hisse senedi piyasalarının yukarı gitmeye istekli olduğunu aktaran Tuncay Turşucu, faizlerin ilerleyen süreçte daha da gerilemesinin borsaya girişleri artırabileceğini savundu.

Tuncay Turşucu, borsanın geçen hafta döviz bazında 258 dolar ve 264 dolar dirençleri geçtiğini belirterek, “Şimdi en önemli direncimiz 283 dolar seviyesi. Endeksin bu direnci geçmesi ve üzerine oturması durumunda 300 dolar seviyesini de zorlamasını beklerim” değerlendirmesinde bulundu.