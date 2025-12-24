Galatasaray formasını giymek için can atan Inter’deki millî değer için sezon sonunda girişimler olacak. Kulübüyle bir sezon daha mukavelesi kalacak Hakan’ın transferindeki kritik konu maliyeti.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu’nun ismi yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim ile Hakan Çalhanoğlu ekseninde temasların da başlayabileceği öğrenildi. Her fırsatta Galatasaraylılığını dile getiren Hakan da sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olsa da asıl plan sezon sonu için...

ŞU ANDA FİYATI YÜKSEK

Galatasaray yönetimi, kontratı Mayıs 2027’de bitecek olan Çalhanoğlu için sezon sonunda şartlara göre masaya oturmayı planlıyor. Sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalacak olan Hakan’ın bonservis ve kontrat maliyetlerine göre adım atılacak. Ancak şu anda İnter’in en önemli parçası, kaptanı olması, İtalyan devinin hem Şampiyonlar Ligi hem de Serie A’daki hedefleri sebebiyle Hakan için istenen rakam en az 25-30 milyon avro civarında.

Hakan Çalhanoğlu

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

Kariyerinde Almanya ve İtalya bulunan A Millî Takım’ın da kaptanı Hakan Çalhanoğu’nun şu anki güncel piyasa değeri 25 milyon avro. 31 yaşındaki isim bir anlamda son transfer hamlesini yapacak.

