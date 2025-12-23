Türkiye Gazetesi
Osimhen, Onuachu ve Ndidi 3 puanla başladı
Afrika Uluslar Kupası C Grubu’nda Nijerya, Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Ndidi'nin forma giydiği maçta Tanzanya 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk haftasında Nijerya, Tanzanya ile karşı karşıya geldi.
LOOKMAN GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
Fez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-1'lik skorla kazandı ve galibiyetle başladı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ajayi ve 52. dakikada Lookman kaydetti. Tanzanya'nın tek golü ise 55. dakikada Mombwa'dan geldi.
OSIMHEN, ONUACHU VE NDIDI FORMA GİYDİ
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı oyuncu Osimhen, 86. dakikada yerini Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu'ya bıraktı. Beşiktaşlı orta saha Ndidi ise 90 dakika süre aldı.
NİJERYA İYİ BAŞLADI
Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası’na 3 puanla başladı. Tanzanya ise turnuvadaki ilk maçından puansız ayrıldı.
