Ismail Jakobs sahneye çıktı, Senegal fark attı
Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Ismail Jakobs'un asist yaptığı maçta Senegal, Botsvana’yı 3-0 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.
Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Ismail Jakobs'un 90 dakika forma giydiği mücadelede Senegal, Botsvana ile karşı karşıya geldi.
Grand Stade de Tanger Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Senegal, 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
CHERİF NDİAYE SKORU BELİRLEDİ
Senegal'e galibiyeti getiren golleri 40 ve 58 dakikalarda Nicolas Jackson ve 90. dakikada Samsunsporlu oyuncu Cherif Ndiaye kaydetti.
JAKOBS ASİST YAPTI
Nicolas Jackson'ın ilk golünde asisti yapan isim Galatasaraylı sol bek Ismail Jakobs oldu.
ISMAİL JAKOBS KORKUTTU
Senegal'in Botsvana ile karşılaştığı mücadelede asist yapan Jakobs, ilk devrede kısa süreli bir sakatlık yaşasa da 90 dakikayı tamamladı.
