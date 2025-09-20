Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsa, altın, döviz... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa, altın, döviz... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa, altın, döviz... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bu hafta yatırım araçlarından en fazla borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 8,89 değerlendi. Altın yüzde 0,37, euro yüzde 0,39, dolar ise yüzde 0,03 yükseliş gösterdi.

Bu hafta yatırım araçlarından en çok borsa kazandırırken, altın ve döviz de yatırımcısını üzmedi. 

BIST 100'DE YÜZDE 8,89'LUK KAZANÇ 

BIST 100 endeksi, en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,89 üstünde 11.294,48 puandan tamamladı.

Borsa, altın, döviz... İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - 1. Resim

ÇEYREK ALTIN 8 BİN 165 LİRAYA YÜKSELDİ 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 liraya yükseldi.

Borsa, altın, döviz... İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - 2. Resim

DOLAR VE EURO 

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avro yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

