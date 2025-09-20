1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni! Trump "Altın Kart" kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak şubat ayında gündeme getirdiği "Altın Kart" uygulaması hayata geçiyor. Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin kararnameyi imzaladı. Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

"ABD 100 MİLYON DOLARDAN FAZLA GELİR SAĞLAYACAK"

Ticaret Bakanı Howard Lutnick artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler oluşturacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak." diye konuştu.

YEŞİL KART SAHİBİ OLACAKLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutulan ve 15 bin dolar güvenlik soruşturması ücreti ödedikten sonra ‘Altın Kart’ için onay alan başvurucular, Yeşil Kart sahibi olarak kabul edilecek.

ALTIN KART İÇİN ÖDEME MİKTARLARI

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.