Trump’tan yabancı çalışanlara şok: ABD vizesi 100 bin dolar oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, H-1B yüksek vasıflı yabancı işçi vizesinde önemli bir değişikliği yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeyle, H-1B vize başvurularında yıllık 100 bin dolarlık ek bir ücret uygulanacak. Trump, bu adımın teknoloji sektörünü olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, “Sanırım çok mutlu olacaklar” dedi.

H-18 VİZELERİNE KİMLER BAŞVURUYOR?

H-1B vizeleri, teknoloji şirketlerinin nitelikli ABD vatandaşları ve daimi ikamet edenlerle doldurmakta zorlandığı pozisyonlara en yetenekli yabancı işçileri çekmeyi amaçlıyor. Ancak program için sıklıkla düşük ücretli yabancı çalışanlar için bir kanal haline geldiğini ve ABD’li teknoloji çalışanlarının yüksek maaşlarını baskıladığı eleştirileri yapılıyordu.

MELANIE TRUMP DA H18 VİZESİ İLE ABD'YE GELDİ

First Lady Melania Trump da geçmişte H-1B vizesi ile ABD’ye gelmişti. Slovenya doğumlu Melania, Ekim 1996’da model olarak çalışmak üzere bu programdan faydalanmıştı.

1990 yılında başlatılan H-1B programı, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında yüksek lisans veya lisans derecesine sahip kişilere yöneliktir. Ancak vizelerin genellikle üst düzey pozisyonlar yerine giriş seviyesi işlerde kullanıldığını ve şirketlerin düşük ücret ödeyebilmek için işleri en düşük beceri seviyelerine göre sınıflandırdığı eleştirileri yapılıyordu

YILDA 85 BİN H-18 VİZESİ VERİLİYOR

Tarihsel olarak yılda yaklaşık 85 bin H-1B vizesi piyango sistemiyle dağıtılıyor. Bu yıl Amazon, 10 binden fazla H-1B vizesi alarak liderliği elinde bulundururken, Tata Consultancy, Microsoft, Apple ve Google şirketleri de yoğun başvuru alan diğer firmalar arasında yer aldı. Coğrafi olarak en fazla H-1B çalışanının bulunduğu eyalet ise Kaliforniya oldu.

Yeni uygulama, ABD’li teknoloji çalışanlarının maaşlarını korumayı ve H-1B programının amacına uygun kullanılmasını hedefliyor. Ancak sektörün nasıl tepki vereceği ve programın yabancı işçiler üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.