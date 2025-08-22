Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'den peş peşe kritik kararlar! Milyonlarca kişi etkilenecek

ABD'den peş peşe kritik kararlar! Milyonlarca kişi etkilenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den peş peşe kritik kararlar! Milyonlarca kişi etkilenecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD vizeleri gözden geçirme kararı aldı. 55 milyon kişiyi etkilemesi beklenen kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi de askıya aldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.

KAMYON ŞOFÖRLERİ DE HEDEFTE

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkat çeken Rubio, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" belirtti.

KAMYON ŞOFÖRLERİ İÇİN ÇALIŞMA VİZE BAŞVURULARI ASKIYA ALINDI

Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti. Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

