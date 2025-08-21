Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
55 milyon kişi vizesiz kalabilir! ABD'de, 'toplu sınır dışı' operasyonu başladı

55 milyon kişi vizesiz kalabilir! ABD'de, 'toplu sınır dışı' operasyonu başladı

ABD'de bulunan 55 milyondan fazla kişi bir anda vizesiz kalabilir. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçerli vizeye sahip kişilerin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Associated Press'in (AP) sorusuna verilen yazılı cevapta, vize sahiplerinin, vize verildikten sonra ortaya çıkan olası bir ihlale işaret eden tüm bilgileri ele alarak "sürekli incelemeye" tabi tutulduğu belirtildi.

55 milyon kişi vizesiz kalabilir! ABD'de, 'toplu sınır dışı' operasyonu başladı - 1. Resim

55 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VİZESİ ELLERİNDEN ALINABİLİR

Açıklamada, 55 milyonu aşkın vize sahibinin, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edildi.

55 milyon kişi vizesiz kalabilir! ABD'de, 'toplu sınır dışı' operasyonu başladı - 2. Resim

Söz konusu ihlallerin, "vize süresinden uzun süre ABD'de kalmak, suç işlemek, kamu güvenini tehdit etmek, herhangi bir terör faaliyetinde bulunmak ya da bir terörist organizasyona destek vermek" gibi konuları içerdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberler doğrulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protestolara ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

