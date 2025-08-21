İsrail'den yarım milyar dolarlık savaş hamlesi! 2 uçak daha alıyor, parasını ABD'ye ödetecek

Gazze ve Lübnan'a yapılan saldırıların ardından İsrail, nükleer silah bahanesiyle İran'a saldırmıştı. 12 gün boyunca Tahran başta olmak üzere birçok bölgeyi vuran İsrail, savaş uçaklarının havada kalma süresini artırmak ve uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak için ABD'den 2 yeni uçak daha alıyor.

ABD'DEN 2 ADET YAKIT İKMAL UÇAĞI

Hali hazırda F-35'leri aktif olarak kullanan İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 2 adet KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı daha alma kararı aldı.

YARIM MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık tarafından onaylanan ve ABD ile imzalanacak anlaşma yarım milyar dolara mal olacak.

PARASINI YİNE ABD ÖDEYECEK

Söz konusu anlaşmanın ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse edileceği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, söz konusu anlaşmalarla İsrail ordusu envanterine girecek 2 havadan yakıt ikmal uçağının hava kuvvetlerini güçlendireceğini söyledi.

İsrail ile Boeing şirketi arasında 4 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı alımı için 2022'de anlaşma imzalanmıştı. Yakıt ikmal uçakları henüz İsrail'e teslim edilmedi.

KC-46 yakıt ikmal uçakları, İsrail ordusunun KC-130 Hercules ve Boeing 707’lerden oluşan mevcut eski yakıt ikmal uçakları filosunun yerini alacak.