Bitcoin, Kasım ayında yaklaşık yüzde 25 değer kaybederek 2022'den bu yana görülen en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. Kripto para birimi 80 bin dolara kadar çekildi.

Bloomberg'in haberine göre Bitcoin, 2022’de yaşanan bir dizi kurumsal çöküşten bu yana en kötü aylık performansına doğru ilerliyor.

TEHLİKE ÇANLARI: 80 BİN DOLAR SEVİYESİ DE GÖRÜLDÜ...

En büyük kripto para birimi Bitcoin, cuma günü yüzde 7,6 düşüşle 80 bin 553 dolara gerilerken, ikinci sıradaki Ether yüzde 8,9 kayıpla 2 bin 700 doların altına indi.

CoinGecko verilerine göre toplam kripto para piyasasının değeri, Nisan’dan bu yana ilk kez 3 trilyon doların altına düştü.

Kasım ayında Bitcoin yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Haziran 2022’den bu yana bir ayda görülen en büyük düşüş. 2022’de TerraUSD stabilcoin projesinin çöküşü ve FTX’in iflası, kripto piyasasında domino etkisi oluşturmuştu.

2 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

Ekim ayında yaşanan likidasyon dalgası, 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonları silip, tüm kripto piyasasının değerinden yaklaşık 1,5 trilyon doları yok etti. Son 24 saatte ek 2 milyar dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

ABD hisse senetlerindeki belirsizlik ve Fed’in muhtemel faiz indirimi konusunda endişeler, Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı.

Coinglass’ın kripto yatırımcı duyarlılık endeksi "aşırı korku" seviyesinde ve Trump’ın seçim zaferinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Kurumsal yatırımcılar da piyasadaki zayıflığı fırsata çevirmekte isteksiz. ABD’de listelenen 12 Bitcoin ETF’si, perşembe günü 903 milyon dolarlık net çıkış gördü.

Açık faiz, Ekim zirvesi olan 94 milyar dolardan yüzde 35 düştü.

Bitcoin, cuma günü 11. ardışık düşük seviyeyi kaydederek 2010’dan bu yana görülen en uzun düşüş serisini yaşadı.

