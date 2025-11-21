Konya’nın Karatay ilçesinde aşırı hız faciası yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., önce karşı şeritten gelen bir çekiciye, ardından başka bir araca çarptı. Kazada vatandaşlar yaralanırken, Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kazaya ilişkin görüntüleri paylaşıp "Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz" dedi.

Konya’nın Karatay ilçesinde bugün meydana gelen kazada, sürücü M.Ç. aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce karşı şeritten gelen bir çekiciye, ardından başka bir araca çarpan sürücünün neden olduğu kazada vatandaşlar yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024’teki trafik kazalarında ölümlerin yaklaşık yüzde 47,2’sinin hız kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını hatırlattı.

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında hedeflerinin sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Trafik cezası, riskli davranışı anlık olarak durdurabilir.

Denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır.

Trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir"

"CEZA ANLIKTIR"

Başkan Yerlikaya, “Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz” ifadelerini kullanarak kazada yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

