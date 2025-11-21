Kripto varlık Bitcoin’de “şelale düşüşü” devam ederken, TSİ 06:15 itibarıyla fiyatlar 85 bin 250 dolara kadar geriledi. Bu haftaki değer kaybı %-9’u da aşarken; FED’den faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, kurumsal talepte düşüş, uzun vadeli balinaların satışa yönelmesi ve ABD’li teknoloji şirketlerinin borsa fiyatlarına dair balon endişeleri BTC’yi vurdu. Analistler, 85 bin 500 doların çok kritik bir destek olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan çöküş bu hafta da devam ediyor. Geçen haftayı %-10,05 gibi yüksek bir değer kaybı ile 94 bin 180 dolardan tamamlayan BTC, bu haftanın son işlem gününde de TSİ 06:15 itibarıyla en düşük 85 bin 250 doları test etti. BTC’de bu haftaki kayıp ise %-9,00’u da geçti.

Bitcoin, hafta içinde en yüksek 95 bin 900 dolara kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı. Bu hafta da 10 bin dolarlık volatilite yaşayan BTC’de tepki alımları zayıf kalırken, kripto yatırımcıları büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR

Son gelen ekonomik veriler ve FED tutanaklarının ardından, ABD’de aralık ayı için faiz indirimi beklentileri geriledi. Riskli varlıklardan çıkış yaşanırken, BTC fiyatı da bundan etkileniyor.

Öte yandan ABD’de teknoloji şirketlerinin borsa fiyatlamalarına ilişkin balon endişeleri de kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Nvidia hissesi beklenti üzeri gelir açıklamasına rağmen dünkü işlemlerde %-3,15 değer kaybetti. ABD teknoloji endeksi Nasdaq da dün %-2,15 geriledi. Bu düşüşler, kripto varlıklarda satışları tetikledi.

BALİNALAR SATIYOR

BTC’de son dönemde kurumsal talepte düşüş dikkat çekerken, Bitcoin’i uzun vadeli tutan ve “balina” olarak tanımlanan büyük yatırımcıların da düşük fiyatlardan yüklü satışa geçmesi, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Son olarak 2011 yılından bu yana BTC biriktiren bir balinanın, bu hafta 11 bin Bitcoin’i yaklaşık 1,3 milyar dolar fiyatla sattığı ifade ediliyor. Balina satışları, piyasalarda BTC’ye duyulan güvenin de daha fazla sorgulanmasına sebep oluyor.

EN DÜŞÜK 74 BİN DOLARI GÖRMÜŞTÜ

BTC fiyatı 2024 yılını 94 bin 380 dolardan tamamlamış, 2025 yılında ise ABD tarifelerinin ilk açıklandığı nisan ayında en düşük 74 bin 430 doları test etmişti. Ardından 6 aylık yükseliş trendinde hareket eden BTC fiyatı ekim ayında 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Son 4 haftadır düşüş trendinde hareket eden BTC fiyatı, zirve seviyenin yaklaşık %32 gerisine düşerek ayı piyasasına girdi. BTC’de mevcut fiyatlamalar, yıllık düşük seviyenin ise %15 üzerinde bulunuyor.

KRİTİK UYARILAR GELİYOR

Analistler, bu yıl içindeki dip ve zirve seviyeyi dikkate alarak yaptıkları teknik değerlendirmede, BTC fiyatının FİBO %78,60 desteğine işaret eden 85 bin 500 dolara oldukça yakınlaştığını ve buranın son durak olduğunu aktararak, “Şayet bu destek de aşağı kırılırsa, piyasada yeniden 75 bin dolar riski gündeme gelebilir. Ancak fiyatların, bir üst seviyedeki FİBO %61,80 bölgesi olan 94 bin dolara çıkması ve üzerinde yerleşmesi halinde pozitif sinyaller alınabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası