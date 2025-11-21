İBB’deki milyarlık hafriyat vurgunu soruşturmasında itirafçı ifadelerinde tarif edilen genel başkanın İyi Parti lideri Dervişoğlu olduğu öne sürüldü. İyi Parti yalanlamadı...

GAMZE ERDOĞAN - Ekrem İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, örgütün en büyük gelir kalemlerinden birinin kaçak hafriyat olduğu öne sürüldü. 2020-2025 yılları arasında 185 milyon ton kaçak döküm yapıldığı, bunun sonucunda 80 milyar TL’yi aşan kamu zararı ile 31 milyar TL’nin üzerinde haksız kazanç sağlandığı belirtilen iddianamede, Cebeci bölgesindeki dökümlerin hiçbir izne dayanmadığı ifade edildi. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin 2025 yılı içinde hazırladığı raporlar ile bilirkişi incelemesinde, 185 milyon 877 bin 621 tonluk izinsiz dökümün kayıt altına alındığı iddia edildi. Savcılık değerlendirmesinde, hâlen firari olan Murat Gülibrahimoğlu’nun kaçak hafriyat toprağı döküm işini, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına yürüttüğü kaydedildi.

Örgüt üyesi olmakla suçlanan iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, bir siyasetçinin de işin içinde olduğunu öne sürdü. İmamoğlu’nun, çocukluk arkadaşı Hakan Karanis’in döküm ve hafriyat işlerini takip ettiğini, 2021’de Karanis’le Beylikdüzü’nde bir lokantada yemek yerken, Karanis’in misafirlerinin geleceğini söyleyerek yan masaya geçtiğini belirten Yıldırım şu iddialarda bulundu:

Hakan bana bir siyasetçinin Murat Gülibrahimoğlu ile geldiğini ve bunlarla hafriyat işlerini görüştüklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra İBB’nin döküm ve hafriyat işleri Gülibrahimoğlu’na verildi. Buradaki işleri İBB adına belirli bir süre Hakan Karanis takip ettikten sonra Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü’ye devretti. Gülibrahimoğlu ve o siyasetçiyi daha önceden görmemiştim. Siyasetçinin ismini ailemin can güvenliği sebebiyle söylemek istemiyorum. Restoranda gördüğüm siyasetçi şu an bir partinin genel başkanıdır.

İYİ PARTİ'DEN SES ÇIKMADI

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren iş adamı Sarp Yalçınkaya da “Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişi, can güvenliğim açısından ismini veremeyeceğim bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçidir” demişti.

Yıldırım ve Yalçınkaya’nın ismini açıklamadıkları siyasetçinin, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi. İyi Parti sessizliğe gömüldü. Son üç senede rüşvet parasını kendi özel jetiyle yurt dışına çıkardığı iddia edilen Gülibrahimoğlu, İBB’ye yapılan operasyon öncesi yurt dışına kaçmıştı.

