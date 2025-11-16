İş adamı Hüseyin Köksal’ın itirafçı olan şoförü, Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Karanis’in kaçak hafriyattan gelen 31 milyarı örgüte aktardığını anlattı. Kamuya da 80 milyar liralık zarar verilmiş.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede, kaçak hafriyat molozu dökümüne yönelik usulsüzlükler dikkat çekiyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan iki şoförün ifadesinde, firari Murat Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’da bir siyasetçi ile görüşme yaptığına ilişkin de anlatımlar bulunuyor.

“DAHA ÖNCE GÖRMEDİM”

Reklam firması sahibi olan ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım, ifadesinde İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis’in döküm ve hafriyat işlerini takip ettiğini, 2021 yıllarında Karanis’le Beylikdüzü’nde bir lokantada yemek yerken, Karanis’in misafi rlerinin geleceğini söyleyerek yan masaya geçtiğini anlattı.

Yıldırım, iddianamede yer alan ifadesinde “Misafi rleri ile görüşme bittikten sonra Hakan, bana bir siyasetçinin Murat Gülibrahimoğlu isminde biri ile birlikte geldiğini ve bunlarla döküm hafriyat işlerini görüştüklerini söyledi. Hakan Karanis’in görüşme yaptığı Gülibrahimoğlu ve siyasetçiyi daha önceden görmemiştim. İlk defa burada gördüm. Siyasetçinin ismini, ailemin ve şahsımın can güvenliği sebebiyle ifade de açıkça söylemek istemiyorum. Restoranda gördüğüm siyasetçi şu an bir partinin genel başkanıdır” dedi.

İddianamede “İBB Grubu hesap hareketlerine ilişkin inceleme raporuna’ dayanarak, Gülibrahimoğlu’nun şüpheli Karanis’e toplam 16,1 milyon lira para gönderdiği tespitine yer verildi. Yine iş adamı Sarp Yalçınkaya’nın ifadesinde Murat Gülibrahimoğlu’na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresi ile tanışmasını sağlayan kişinin ‘can güvenliği açısından ismini veremeyeceği’ bir muhalefet partisinde üst düzey siyaset yapan bir siyasetçi olduğu bilgisi yer alıyor.

Yalçınkaya’nın ifadesinde, Köksal’ın şoförü Yıldırım’ın verdiği ifadede geçen ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki restoranda Gülibrahimoğlu, Karanis ve adı verilmeyen siyasetçi ile yapılan görüşmeyi teyit eden bilgiler bulunuyor. İddianamede, suç örgütünün en büyük gelir kaynağının kaçak hafriyat molozu dökümü olduğu ifade ediliyor. Örgüt yöneticilerinden Murat Gülibrahimoğlu koordinesinde ‘kaçak hafriyat’ sistemiyle 185 milyon 877 ton izinsiz hafriyat toprağı döktüğü iddia ediliyor. Maden ruhsatlı alanlara yapılacak kaçak hafriyat molozu dökümü neticesinde 2021 ve 2025 yılları arasında 31 milyar lira üzerinde suç geliri elde edildiği ve yapılan kaçak döküm neticesinde maden sahalarının zarar görmesine sebep olarak 80 milyar lira kamu zararı oluşturdukları belirlenmişti.

